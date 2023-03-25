Секреты пикировки рассады: каких ошибок нужно избежать

Подходящий момент для такой операции наступает тогда, когда появляется пара первых настоящих листочков саженцев.

В принципе, огородники знают основные правила пикировки рассады. Однако есть нюансы, которые могут быть полезны даже для дачников с опытом.

Первое, что нужно знать, - то, что за пару дней до пикировки нужно обильно увлажнить грунт, из которого будут выниматься сеянцы. Эксперты также советуют опрыскать растения по листу препаратом, который поможет уберечь ростки от сресса - это янтарная кислота, «Эпин» или «Циркон».

Объем тары для пересадки должен быть не меньше 400 мл. Заглубление при перемещении рассады томатов проводить до семядольных листьев. А вот перцы с баклажанами в заглублении не нуждаются.

В качественный грунт, куда планируется пересадить сеянцы, следует добавить разрыхлитель. Первое время после пересадки нужно наблюдать за состоянием рассады. И при нехватке питательных элементов - вносить подкормки.

Баклажаны и перец даже легкие травмы корней переносят плохо. Потому дачники используют такую хитрость: берут 2 одинаковых стаканчика, один из них разрезают вдоль на две отдельные части. Разрезанные части потом вставляют в целый стакан, насыпают почву и пересаживают сеянец.

Когда придет время пересаживать рассаду уже на постоянное место, можно будет без труда и лишнего стресса для растения извлечь его с землей из емкости.