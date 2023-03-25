Певицу Селин Дион на французском ТВ обвинили в употреблении адреонохрома

Так называется вещество, которое регулярно всплывает в теориях заговора. Оно образуется при окислении адреналина, то есть гормона стресса.

Гость одного телешоу Франции заявил, что Селин Дион и некоторые другие знаменитости принимают адренохром и… поклоняются дьяволу.

Как сообщает Рrozvezd.info, сенсация была озвучена в передаче «Touche Pas à Mon Poste», в которой участвовал «бывший парижский дилер» Жерар Форе.

Гость в конце программы неожиданно сказал, что знаменитости потребляют адренохром для того, чтобы оставаться молодыми. И в качестве примера привел певицу Селин Дион.

Форе ранее продавал наркотики известным французским деятелям, вкючая звезд шоу-бизенса и политиков. В 2016 году он стал публиковать скандальные мемуары, где раскрывал секреты знакомых ему видных личностей.

В списке обвинений "дилера" - массовое употребление наркотиков (преимущественно кокаина), изнасилования, педофилия, растление малолетних, торговля детьми, убийства и покушения.

Форе в интервью отметил: он якобы присутствовал на вечеринках, где гости принимали не только известные наркотики, но также адренохромом, существование которого считается спорным.

По слухам, знаменитости якобы этот препарат сделан из крови детей для того, чтобы омолаживаться. Форе считает, что связанная с адреонохромом «теория заговора» вполне правдоподобна.

По его словам, некоторые знаменитости такое средство употребляют на регулярной основе, и Селин Дион в их числе. Форе также подчеркнул, что таинственная дегенеративная болезнь певицы, которой та страдает в последние годы, появилась как раз-таки из-за ее злоупотребления адренохромом.

На вопрос - откуда берутся принесенные в жертву дети? - Форе ответил, что их похищают. Он заявил, что только во Франции ежегодно исчезает свыше 58 000 детей, но находят лишь две трети из них.

Позже Форе заявил, что ему приходилось давать показания по делу, когда женщина намеревалась продать дочь в адренохромную лабораторию в Дижоне. Бывший наркодилер считает, что Ив Сен-Лоран и другие знаменитости индустрии моды были педофилами.

После того, как Форе упомянул имя президента страны Эммануэля Макрона, интервью прервали.