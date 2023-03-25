Reuters: Китай не заинтересован в переговорах Байдена и Си Цзиньпина

По данным агентства Reuters, у Китая нет стремления к переговорам лидеров КНР и США в ближайшее время.

В Соединенных Штатах же наоборот желают встречи Джо Байдена с Си Цзиньпином.

Белый дом считает, что контакты на высшем уровне положат начало нормализации двусторонних отношений.

Но усилия дипломатов США пока не увенчались успехом – Пекин не обратил особого внимания на стремления Вашингтона к диалогу.

В последний раз лидеры США и КНР общались в ноябре 2022 года на саммите G20, который состоялся на Бали.