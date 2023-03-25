Politico: Моравецкий призвал Германию поставлять больше оружия Украине

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уверен, что Берлин должен передавать больше оружия Киеву.

25 марта журналисты американского информагентства Politico опубликовали фрагмент интервью с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, который публично заявил, что по его мнению правительство Германии обязано поставлять больше вооружений и боеприпасов по просьбе Владимира Зеленского.

Также Моравецкий уверен, что бундестаг мог бы выделять больше пакетов финансовой помощи Киеву, средства из которых обычно идут не только на военные нужды украинской армии, но и на восстановление Украины и её инфраструктуры от последствий начатой Россией спецоперации.

По мнению Матеуша Моравецкого, немецкие СМИ пытаются выставить правительство Германии крайне щедрым доноом помощи украинскому государству, однако в действительности администрация Берлина делает для Киеву существенно меньше, чем могла бы в условиях военного конфликта.

Характерно, что днём ранее Моравецкий сообщил о намерениях Европейского союза компенсировать правительству Польши затраты на передачу оружия Украине. По словам политика, администрация Варшавы получит хорошую денежную компенсацию от Брюсселя за свою помощь Киеву.

В частности, Матеуш Моравецкий заверил, что в ближайшее время ЕС передаст Польше финансовый транш в размере 300 миллионов евро, а позднее польские власти получат ещё до 600 миллионов евро.