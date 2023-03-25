Володин: США заблаговременно приняли закон о вторжении в Гаагу
Вячеслав Володин высказался о роли США в решении МУС выдать ордер на арест Владимира Путина.
25 марта спикер российской Государственной думы опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где сообщил, что в 2002 году правительство Соединённых Штатов приняло так называемый закон о вторжении в Гаагу, который позволяет американским войскам войти на территорию Нидерландов, если военные США будут арестованы по решению Международного уголовного суда.
По мнению Володина, принятие таких законопроектов освобождает американское государство от исполнения обязательств перед Римским Статутом, который регламентирует деятельность МУС. Политик напомнил, что власти России также не признают действие Международного суда в Гааге.
Вячеслав Володин отметил, что в РФ национальное законодательство превалирует над положениями международного права, поскольку администрация Вашингтона и лидеры стран-участниц Европейского Союза намеренно эксплуатируют международные законы в своих корыстных интересах.
Накануне пресс-служба МУС уведомила, что ведомство выдало ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, являющейся уполномоченной по правам ребёнка в России. Решение суда в Гааге вызвало бурные обсуждения в рядах российских политиков. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неприемлемыми подобные постановления.
Бывший российский президент Дмитрий Медведев отмечает, что флот России может выпустить ракету "Оникс" по зданию суда в Гааге, если Владимир Путин будет арестован по решению МУС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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