Жену Сергея Жигунова подозревают в беременности
Звезда «Гардемаринов» впервые вышел в люди вместе с супругой, журналисткой Викторией Ворожбит.
Сергей Жигунов и его жена Виктория Ворожбит приняли участие в церемонии вручения Национальной кинематографической премии, которая состоялась в Москве.
Как уточняет КП, пара поженилась в 2021 году, но после свадьбы вместе на светских мероприятиях еще не появлялась. При этом объемный наряд спутницы артиста навел гостей вечера на мысль, что, вероятно, Виктория находится в положении. По их мнению, просторная блузка явно прикрывала животик.
Виктория в целом выглядела отлично, не сводила с мужа влюбленных глаз и светилась от счастья. Так что не исключено, что в звездной семье грядет пополнение.
К слову, у Виктории и Сергея есть дети от предыдущих браков. 60-летний Жигунов является отцом 32-летней Марии, которая родилась в браке актера с актрисой Верой Новиковой. Он также воспитывал и дочь жены Анастасию. Супруги развелись в октябре 2020-го года.
У Виктории также взрослый сын - Александру 24 года. Эффектная брюнетка внимание Жигунова привлекла в 2018 году во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине.
Уже в 2019 году Ворожбит стала директором мероприятия, затем Жигунов перевез свою новую любовь в Москву из Владивостока, где та жила с мужем и сыном. Виктория ради «гардемарина» ушла от супруга. В Москве она работает в корпорации «Роснано», где отвечает за связи с прессой.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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