Оскар Кучера раскаялся за эфир про дочь Успенской Татьяну Плаксину
Телеведущий заявил, что он не хотел обидеть певицу, ему сказали, что Татьяна Плаксина сама пришла на передачу «Звезды сошлись» на НТВ.
Актер и телеведущий Оскар Кучера ушел из передачи «Звезды сошлись» на НТВ, в ходе которой обсуждаются сплетни светской жизни. Его место занял продюсер Иосиф Пригожин, который сейчас ведет программу вместе с Лерой Кудрявцевой, сообщает Рrozvezd.info.
В 2021 году был показан один из наиболее скандальных выпусков о «тайне дочери Успенской». Анонсировали его так: «Дочь Любови Успенской кричит о помощи. Где Татьяна Плаксина сейчас: дома или в частной клинике? Что с ее здоровьем?».
После этого эфира Любовь Успенская даже намеревалась подать в суд на создателей телепрограммы.
После ухода из «желтой» программы Оскар Кучера хочет казаться для коллег хорошим, он даже готов попросить прощение за то, что получал миллионные гонорары за полоскание грязного белья коллег в скандальной передачи.
Как уточняет издание, плевок в спину Успенской ведущему припомнила журналистка Лаура Джугелия, в ютуб-шоу которой Кучера побывал недавно в качестве главного героя.
Честно скажу, я не хотел обидеть Любовь. Я и Лера были введены в заблуждение: нам сказали, что дочь Успенской сама пришла на эфир.
Я до сих пор так думаю, из нее никто ведь не вытягивал слова. В студии Татьяна говорила то, что хотела. Тем не менее, если Любовь сейчас смотрит эту программу - простите меня. Меньше всего хотел бы вас обидеть, - заявил Оскар.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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