Газета New York Times утверждает, что прибывшие в Украину американские наёмники не обладают боевым опытом и конфликтны по своей натуре.

Журналисты американского информагентства The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей киевского истеблишмента уведомляют, что прибывшие из США в Украину наёмники в большинстве своём лишены реального опыта участия в вооружённых конфликтах и бесполезны на фронте.

В NYT подчёркивают, что американские наёмники нередко вступают в ожесточённые ссоры друг с другом после прибытия в Украину. В газете отметили, что некоторые из военных Соединённых Штатов являются мошенниками, которые под видом благотворительности в украинском государстве обогащаются на конфликте.

Репортёры New York Times рассказали о случае американского военного Джеймса Васкеза, который прибыл в Украину в качестве наёмника, предварительно соврав о наличии у него боевого опыта. Позднее Васкез получил доступ к автоматическому оружию, произведённому в США, однако выяснилось, что у добровольца нет никакого военного контракта.

Другой американский наёмник, Мэтью Нэнс, без предъявления каких-либо доказательств попросил уволить двух своих коллег из рядов ВСУ, обвинив его в работе на российские войска. К текущему моменту Нэнс сам уехал из Украины и вместе с другом Беном Лэки занят в сфере сбора пожертвований на нужды наёмнического контингента.

Также в NYT рассказали о Райане Руте, который пытался незаконно вербовать граждан Афганистана на территории Ирана и Пакистана, намереваясь незаконно вывезти их в Украину.