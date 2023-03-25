Украина планирует с 1 апреля в два раза увеличить стоимость прокачки нефти по своей территории

Как сообщает агентств Argus, тариф транспортировки нефти будет увеличен с €13,6 до €27,2 за тонну.

О двукратном увеличении тарифов на транспортировку нефти в Восточную Европу через магистральный нефтепровод «Дружба», написало агентство Argus, ссылаясь на компетентные источники.

Эксперты предсказывают, что даже при таком существенном повышении тарифов, РФ продолжит транспортировку энергоносителей по территории Украины, так как она обязана выполнить контракты поставок, заключенные с Венгрией, Словакией и Чехией.

Украинская сторона аргументировала повышение тарифов, большими затратами на реконструкцию поврежденных объектов нефтетранспортной инфраструктуры.