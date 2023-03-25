Reuters: Си Цзиньпин отказался от телефонных переговоров с Байденом

Издание Reuters утверждает, что Си Цзиньпин отклонил предложение Джо Байдена провести телефонные переговоры.

25 марта журналисты американского информационного агентства со ссылкой на инсайдеров уведомили, что представители Белого дома настойчиво пытались организовать телефонные переговоры между президентом США Джозефом Байденом и китайским национальным лидером Си Цзиньпином.

По данным репортёров Reuters, Си Цзиньпин категорически отказывается от участия в переговорах с Байденом, который хотел бы восстановить китайско-американские отношения на фоне существенного сближения Пекина с Москвой во время российской специальной военной операции в Украине.

Характерно, что ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен намеревался посетить Пекин с рабочим визитом, однако отменил свои планы после того, как американские истребители сбили китайский аэростат над побережьем Северной Каролины. Позднее в Пентагоне сообщили, что аэростат КНР занимался разведывательной деятельностью.

В Министерстве иностранных дел Китая выразили решительный проест действиям США, отметив, что боевые самолёты данной страны сбили не шпионский, а метеорологический научный аэростат, фактически являющийся гражданским объектом. Шеф Пентагона был вынужден признать, что после осмотра обломков оборудования аэростата КНР вероятность разведки с его стороны была исключена.

Накануне Си Цзиньпин посетил Москву, где встретился с Владимиром Путиным для переговоров, в рамках которых российский лидер поддержал китайский мирный план по урегулированию в Украине, отметив, что он импонирует администрации Москвы.