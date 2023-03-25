Telegraph: Евросоюз хочет ввести санкции против стран ЦА за помощь России
Администрация Евросоюза разрабатывает санкции в отношении стран Центральной Азии, которые помогают России во время спецоперации.
В субботу, 25 марта, журналисты зарубежного информагентства The Telegraph сообщили, что в администрации Брюсселя идут рассуждения на тему целесообразности введения новых рестрикций в отношении государств, которые помогают правительству России обходить западные санкции.
По данным Telegraph, постоянные представители Европейского Союза намереваются ввести ограничительные меры в отношении государств Центральной Азии, компании и чиновники которых уличены в открытом оказании помощи официальной Москве, обходящей санкции коллективного Запада при поддержке стран данного региона.
В The Telegraph отметили, что центральноазиатские страны существенно нарастили импорт стиральных машин и бывших в употреблении автомобилей, в то время как подобная техника расценивается Евросоюзом как товары двойного назначения. В ЕС переживают о возможности поставок подобной техники в Россию со стороны Центральной Азии, утверждают в газете.
Также в Telegraph рассказали, что подконтрольные ЕС правоохранительные ведомства занимаются сбором и поиском доказательств причастности центральноазиатских стран к поставкам продукции двойного назначения в Российскую Федерацию, и в случае обнаружения подобных доказательств государства Центральной Азии могут утратить доступ к единому европейскому рынку.
Кроме того, в ЕС надеются организовать переговоры с лидерами стран данного региона, желая предварительно рассказать им о последствиях помощи России в обходе санкционных мер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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17:01
Иван Ободов
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