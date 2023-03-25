Немецкие депутаты пришли к соглашению по закону о самоопределении пола и имени
Правящая коалиция в Бундестаге достигла соглашения по открытым вопросам для запланированного упрощенного изменения официальной записи пола и имени.
«Как парламентская группа СДПГ, мы горячо приветствуем тот факт, что закон о самоопределении, наконец, продвигается вперед», — заявил в субботу официальный представитель парламентской группы СДПГ Ян Плобнер.
В соответствии с этим трансгендеры, интерсексуалы и небинарные люди должны подать в ЗАГС простое заявление о себе только в том случае, если они хотят изменить свое имя или запись о поле в записи актов гражданского состояния.
До сих пор эти люди должны были представить два психологических отчета, чтобы изменить записи, а решение принимал районный суд. Процедура была длительной и дорогой, и регулярно подвергается критике.
Достигнутое сейчас соглашение позволяет «проекту наконец-то попасть в парламент после нескольких месяцев дебатов», сказал Плобнер.
Опубликовано: Тарас Медведев
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17:01
Иван Ободов
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