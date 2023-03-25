Олланд: Путин думал, что Запад мягко отреагирует на спецоперацию в Украине

Экс-президент Франции Франсуа Олланд поделился мыслями о том, почему западные лидеры не смогли предотвратить начало спецоперации.

25 марта немецкое информационное агентство Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало интервью с Франсуа Олландом, который публично заявил, что главы государств коллективного Запада не сумели предотвратить начало СВО в Украине, поскольку Владимир Путин думал, что реакция западных держав на старт спецоперации будет мягкой.

По мнению Олланда, такое мнение у Путина сложилось в 2014 году после того, как крымский полуостров вошёл в состав Российской Федерации. Тогда государства Запада ввели достаточно слабые санкции в отношении России, что позволило Владимиру Путину сделать соответствующие выводы.

Франсуа Олланд уверен, что Путин верил в разобщённость стран Европейского союза и блока НАТО, а также отсутствие политической воли у лидеров данных государств, однако в действительности ведущие политики Запада нашли в себе силы на введение беспрецедентных российских санкций и оказание помощи Украине.

При этом Олланд отметил, что на Западе верили в нежелание России начинать СВО в Украине из-за потерять рынки экспорта энергоресурсов, однако для Владимира Путина важнее сохранить территории, которые Москва считает своими, нежели продолжать поставку энергоносителей в Европу.

Характерно, что ранее Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель признали, что Минские соглашения были призваны дать Киеву время на подготовку к войне с Россией.