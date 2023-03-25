МИД КНР: Китай придерживается позиции мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества с США

Как заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган, Пекин выступает за взаимовыгодные и уважительные отношения между двумя странами.

По его словам, Китай неизменно придерживается позиции, которая подразумевает конструктивные и стабильные двусторонние отношения с США, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон должен повернуться лицом к КНР и двигаться навстречу.

По информации агентства Reuters, китайская сторона не проявила интереса к инициативе Соединенных Штатов по организации телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином.