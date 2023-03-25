МИД КНР: Китай придерживается позиции мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества с США
Как заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган, Пекин выступает за взаимовыгодные и уважительные отношения между двумя странами.
По его словам, Китай неизменно придерживается позиции, которая подразумевает конструктивные и стабильные двусторонние отношения с США, передает РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон должен повернуться лицом к КНР и двигаться навстречу.
По информации агентства Reuters, китайская сторона не проявила интереса к инициативе Соединенных Штатов по организации телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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17:01
Иван Ободов
Американский надзорный орган предписал коллектору из Вирджинии выплатить 24 миллиона долларов за незаконные действия
Компания по сбору долгов из Вирджинии согласилась выплатить 24 миллиона долларов за якобы незаконные действия, сообщило в четверг главное американское агентство по финансовой защите потребителей.
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