Такер Карлсон раскритиковал высказывание членов администрации Байдена о непричастности США к подрыву "Северных потоков".

25 марта телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон прокомментировал заявления Джо Байдена и официальных представителей Белого дома о том, что Вашингтон не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах "Северный поток". По мнению Карлсона, подобные высказывания претендуют на звание самой смешной лжи нынешнего года.

Такер Карлсон напомнил, что изначально американское правительство обвиняло Россию в подрыве собственных трубопроводов, что является абсурдным, однако позднее в Белом доме признали, что российские власти не имеют отношение к теракту на собственной газовой магистрали в Балтийском море.

Журналист подчёркивает, что далее американский расследователь Сеймур Херш опубликовал сведения о том, что военные водолазы Соединённых Штатов заминировали "Северные потоки" под видом учений блока НАТО в июне 2022 года, а позднее бомбу активировали спецагенты из Норвегии.

За этим последовали две публикации информагентств Zeit и CNN, в которых утверждается, что США не имеют отношения к подрыву "Северных потоков", поскольку за терактом стоит некая проукраинская группировка, не связанная с администрацией Байдена и правительством Владимира Зеленского.

По мнению Карлсона, совокупность подобных публикаций и заявлений коллег Джо Байдена делает позицию американского государства по инциденту на "Северных потоках" очень забавной и крайне противоречивой.