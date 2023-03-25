Турист выжил после ужасающего падения с банджи-джампинга в Таиланде после того, как трос оборвался
Турист, уроженец Гонконга, посетивший Таиланд, прыгнул с платформы высотой с 10-этажный дом, когда его тарзанка оборвалась, и он упал головой вниз в воду.
Один из туристов высказал свое мнение после того, как пережил ужасающее падение с тарзанки, которое произошло во время отдыха в Таиланде.
В январе этого года турист, которого называют только Майк, чтобы избежать преследования в Интернете, по данным CNN, отправился из Гонконга в парк сафари и приключений Changthai Thappraya, где он принял участие в прыжке с тарзанки.
"Я приземлился на левый бок, поэтому травмы были более серьезными", - рассказал CNN Майк, который после падения был весь в синяках. "Было такое ощущение, что кто-то сильно избил меня".
Опубликовано: Иван Ободов
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