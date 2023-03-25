Африканские мигранты, застрявшие в Тунисе, говорят, что расизм сохраняется и после репрессий

Спустя несколько недель после жестоких репрессий в отношении мигрантов в Тунисе, которые вызвали опасную спешку при отправке на лодках контрабандистов в Италию, многие выходцы из Африки все еще остаются без крова и работы.

На этой неделе десятки африканских мигрантов протестовали у здания агентства ООН по делам беженцев в Тунисе возле временного лагеря, где они жили, в том числе с детьми, с тех пор, как власти призвали хозяев вынудить их покинуть свои дома.



"Нам нужна эвакуация. Тунис небезопасен. Здесь ни у кого нет будущего, если у вас такой цвет кожи. Иметь такой цвет кожи - это преступление", - сказал Джозефус Томас, указывая на кожу на предплечье.



Объявляя о репрессиях 21 февраля, президент Каис Саид заявил, что нелегальная иммиграция является преступным заговором с целью изменения демографической ситуации в Тунисе, что Африканский союз назвал "расистским языком ненависти".



В четверг помощник госсекретаря США Барбара Лиф заявила агентству Reuters, что комментарии Саида вызвали "нападения и прилив расистской риторики", а правозащитные группы сообщили, что сотни мигрантов подверглись нападениям или оскорблениям.



Саид и министр иностранных дел Туниса отвергли обвинения в расизме в свой адрес и в адрес правительства, а также объявили о шагах по облегчению визового режима для африканцев и напомнили полиции о законах по борьбе с расизмом.