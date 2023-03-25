Google Cloud предлагает консультационные услуги на сумму до 100 000 долларов США

Стартапы стали движущей силой предпринимательства, и для Google Cloud важно дать им дополнительный импульс и постоянную поддержку.

Google Cloud - это сервис для компаний технологического гиганта Google, который стремится стимулировать их рост с помощью своих облачных программ.

Паулина Гарсия, руководитель стартапов в Google Cloud Colombia, отмечает, что доступ к облачным технологиям зачастую обходится малым и средним компаниям недешево.

Но это можно преодолеть, используя такие инструменты, как мультиоблачные, открытые экономические инструменты, когда клиент может запускать свои программы или процессы в разных облаках и сохранять лучшее из каждого.



"В Google одним из отличий является стратегия "мультиоблака", клиент может иметь платформу и загружать ее в одно облако или другое для управления работой, это позволяет предпринимателю взять лучшее от каждого провайдера, чтобы адаптировать его, мы видели блокировку, которая порождает, изменение технологии дороже, очень долго, и с помощью мультиоблака мы можем решить эту проблему и помочь сделать стартапы более заметными", - сказал Гарсия.