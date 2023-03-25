Российские, китайские и американские компании тестируют прямую добычу лития в Боливии

Российская, американская и две китайские компании успешно испытали свои технологии прямого извлечения лития (ПЭЛ) в солончаках Боливии, сообщило в пятницу правительство Боливии.

Российская компания Uranium One Group, американская компания Lilac Solutions и китайские компании Citic Guoan и Tbea Group смогли доказать, что их технологии EDL могут применяться в соляных плато андских регионов Потоси и Оруро, сказал президент Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Карлос Рамос, цитируемый в заявлении, опубликованном государственной компанией.



Рамос напомнил, что эти четыре компании участвовали в международном конкурсе по выбору технологии EDL, запущенном Боливией в 2021 году, в дополнение к китайскому консорциуму CATL BRUNP & CMOC (CBC), с которым правительство Боливии в январе прошлого года подписало контракт на установку двух промышленных комплексов с использованием этой технологии.



По словам главы YLB, эти компании прошли все этапы тендера, включая техническую и эксплуатационную оценку, меморандумы о взаимопонимании, соглашения о конфиденциальности патента на технологию и пилотные испытания с образцами боливийских рассолов.



"Прошло почти два года работы, чтобы выбрать лучшие технологии и ускорить процесс производства и индустриализации лития", - добавил Рамос.