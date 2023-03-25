Остается другом: Гарик Харламов не отрекся от покинувшего Россию Семена Слепакова
Комик заявил, что среди сбежавших из России людей есть его товарищи, и он из-за разных взглядов не намерен рвать с ними отношения.
После начала спецоперации некоторые звезды российского шоу-бизнеса сменили страну проживания. Комик Семен Слепаков - в числе тех, кто, покинув Россию, продолжает критиковать ее руководство в соцсетях, напоминает СтарХит.
Гарик Харламов высказался в отношении эмигрантов, в том числе и о своих коллегах по юмористической арене. По словам артиста, в числе сбежавших в другие страны есть и его товарищи. И он не намерен рвать с ними отношения по причине расхождений во взглядах.
Среди уехавших друзья мои - к примеру, Семен Слепаков. Это их личный выбор, и мое мнение здесь вряд ли имеет какое-то значение.
Я Сеню люблю, он для меня остается другом - по истории жизненной, которая нас связывает, — заявил 42-летний ведущий.
Свои мысли о ситуации в мире и СВО Гарик скрывает. Международные события юморист не комментирует:
Я тот человек, который бы не хотел говорить о политике в эту секунду.
43-летний Семен сейчас дает концерты в Израиле и поливает грязью Россию, где заработал немалый капитал. Не так давно разгорелся очередной скандал: Слепаков выпустил композицию, где глумится над солдатами РФ.
Его творчество россияне восприняли негативно.
Слепаков — совершенно запредельная гнида и сволочь, — высказал свое мнение радиоведущий Армен Гаспарян.
Опубликовано: Светлана Гарусева