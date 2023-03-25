Остается другом: Гарик Харламов не отрекся от покинувшего Россию Семена Слепакова

Комик заявил, что среди сбежавших из России людей есть его товарищи, и он из-за разных взглядов не намерен рвать с ними отношения.

После начала спецоперации некоторые звезды российского шоу-бизнеса сменили страну проживания. Комик Семен Слепаков - в числе тех, кто, покинув Россию, продолжает критиковать ее руководство в соцсетях, напоминает СтарХит.

Гарик Харламов высказался в отношении эмигрантов, в том числе и о своих коллегах по юмористической арене. По словам артиста, в числе сбежавших в другие страны есть и его товарищи. И он не намерен рвать с ними отношения по причине расхождений во взглядах.

Среди уехавших друзья мои - к примеру, Семен Слепаков. Это их личный выбор, и мое мнение здесь вряд ли имеет какое-то значение. Я Сеню люблю, он для меня остается другом - по истории жизненной, которая нас связывает, — заявил 42-летний ведущий.

Свои мысли о ситуации в мире и СВО Гарик скрывает. Международные события юморист не комментирует:

Я тот человек, который бы не хотел говорить о политике в эту секунду.

43-летний Семен сейчас дает концерты в Израиле и поливает грязью Россию, где заработал немалый капитал. Не так давно разгорелся очередной скандал: Слепаков выпустил композицию, где глумится над солдатами РФ.

Его творчество россияне восприняли негативно.