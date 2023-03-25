Аркадий Райкин любил красивую жизнь со вкусом

Чрезвычайно требовательный к себе, он многое требовал и от других. Юморист часто бывал в ресторанах и всегда стремился попасть на кухню чтобы убедиться в свежести блюд и чистоте поваров, которые готовили для него.

В одежде Райкин покупал самое лучшее. Его роскошные костюмы шили в Риге на заказ и доставляли самолетом или поездом в Москву. Согласитесь, довольно небольшие требования для звезды мирового масштаба.

Райкин боялся, что Сталин его расстреляет, а вождь похвалил:

В конце 1930-х годов по стране бушевали репрессии и ГУЛАГ. Сценические юмористы, шутившие на актуальные темы, боялись за себя.

Один из товарищей по сцене как-то горько пошутил молодому Райкину: «Неужели мы такое ничтожество, что нас даже не расстреляют»?

В 1939 году Аркадий Райкин был приглашен выступить наа закрытом банкете Сталина и умудрился опоздать на вечеринку.

Закончив свое выступление в могильной тишине после острой шутки, молодой Аркадий с облегчением услышал как вождь поднял тост: Побольше бы таких юмористов!

Райкина и Брежнева свела война. В составе фронтового коллектива Аркадию Райкину довелось выступить на Малой земле под Новороссийском, где воевал полковник Леонид Брежнев. Эта встреча позволила юмористу получить лояльность и поддержку могущественного генерального секретаря КПСС. Но только раз в жизни Райкин обратился к главе СССР с личной просьбой.

В конце1 970-х юмор Райкина достал Ленинградский обком партии и над Аркадием сгустились тучи. Его «Театр миниатюр» стали лишать дохода, отлучили от телевидения за антисоветчину.

Именно тогда Райкин попросил Брежнева перевести его в Москву, что Леонид Ильич и сделал. В 1983 году ленинградский театр Райкина получил здание бывшего кинотеатра «Таджикистан» и стал радовать Москву своим творчеством. Театр переименуют в «Сатирикон».