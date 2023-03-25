Это враги: Любовь Успенская посоветовала дочери не выходить замуж

Певица предложила Татьяне Плаксиной родить от донора: по мнению звезды, тем самым она обезопасит и свое будущее, и ребенка.

Звезда шансона была замужем 4 раза. И все свои браки Любовь Успенская считает несчастливыми, сообщает Рамблер.

Более того, певица и своей дочери Татьяне советует не строить семью. Об этом Любовь Замановна заявила в интервью МК.

Муж для меня - это потеря моей жизни и карьеры, всего на свете. Ни один из моих мужей ничего не сделал, кроме того, что тянул назад. Каждый пытался подавить мою деятельность и прочее, прочее. По поводу мужей ко мне можете даже не обращаться. Мужчины для меня - это враги творчества и меня самой, - эмоционально высказалась звезда.

Любовь Успенская советует дочери родить от донора. По ее мнению, тем самым можно обезопасить будущее свое и ребенка.