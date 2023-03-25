В Черногории арестован криптовалютный барон До Квон
18:41 2023-03-25
После нескольких месяцев нелегального нахождения в Черногории был арестован один из самых разыскиваемых в мире белых воротничков.
Полиция арестовала криптовалютного предпринимателя До Квона с поддельными документами в аэропорту Подгорицы, заявил в четверг министр внутренних дел Филип Аджич.
Южная Корея объявила, что добьется экстрадиции Квона. Со своей стороны, США объявили, что 31-летнему мужчине предъявлены обвинения.
Крах стартапа Квона Terraform Labs в прошлом году уничтожил около 40 миллиардов долларов капитала инвесторов и потряс мировые рынки криптовалют.
Опубликовано: Тарас Медведев