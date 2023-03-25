Озимый чеснок любит йод: как ухаживать за ним весной, чтобы урожай стал шикарным

При выборе подкормки нужно учитывать градус за окном, и соблюдать последовательность манипуляций.

После того, как после зимы грядка с озимым чесноком освобождена от укрытия, почву нужно подрыхлить, пролить йодным раствором (20 капель на 5 л воды). Такой "дождь" обогатит землю и снизит риск развития растения грибковыми заболеваниями.

Первую подкормку весной провести тогда, когда появятся дружные всходы. Для активизации чеснока и стимуляции роста зеленых перьев подкормить мочевиной (карбамидом). Для этого 1 ст.л. удобрения размешать до растворения в 10 л воды и полить (из расчета 3 л на 1 кв. м).

Этот состав можно заменить другим - 15 г аммиачной селитры на 10 л воды (из расчета 3 л на 1 кв.м). Выбор удобрения подобрать в зависимости от погоды: когда днем не выше +14, а ночью градус опускается до нуля, нужно используют аммиачную селитру. А мочевину - вносить при более теплой погоде.

Вторую подкормку нужно провести через 2 недели после первой - раствором коровяка (1:10) либо нитроаммофоской (2 ст.л. развести в 10 л воды). Для внекорневой подкормки развести водой еще раз, в соотношении 1:2.

Между основными подкормками можно дополнительно вносить золу (около 4 раз за сезон). Рассыпать между рядов из расчета 1 стакан на 1 кв. м. Как вариант -зольный раствор ( 1 стакан на 10 л), подливать под корень.

Припудривание золой чеснока поможет также предотвратить заражение многими видами болезней и вредителей.