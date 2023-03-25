Профессиональный борец с кротами рассказал об эффективных методах избавления от вредителей

Специалист по ликвидации кротов объяснил, как лучше бороться с кротами и какие методы использовать против них бесполезно.

Большинство народных методов, которые гуляют в интернете, полная глупость - полагает опытный специалист.

Не стоит верить в то, что против котов помогают приспособления с шумовым эффектом, высаживание бобов на участке, таблетки и химические средства, заложенные в норы.

Некоторые советуют заливать ходы водой или закапывать туда головы от селедки.

Все это бесполезно, как и "пищалки" - популярные устройства на батарейках, которые выделяют ультразвуковые волны. Все эти методы не помогут изгнать вредного зверька с участка.

Лопата в помощь

Ликвидатор кротов рассказал, как лопатой можно поймать вредителя живьем и убрать с огорода, не причинив животному вреда.

Обнаружив поверхностный ход зверька с чуть приподнятой землей в этом месте, нужно хорошенько затоптать. Потом установить за этим участком строгое наблюдение.

Крот обязательно сюда вернется, чтобы "починить" испорченные ходы. Когда он примется за дело, нужно заметить место, где начинается ход и ждать с лопатой в руках.

Николай Жуков, ликвидатор кротов:

Примерно метр восстановленного хода нужно резко начать затаптывать, крот это услышит и мгновенно либо развернется, либо задним ходом побежит и начнет лихорадочно рыть затоптанный ход по новой. В этот момент нужно перед ним воткнуть лопату на весь штык и резко повернуть зверька вправо или влево вместе с землей. Нужно очень быстро его словить, потому что он может скрыться в глубину всего за пять секунд.

Пойманного зверька специалист советует унести подальше в лес, где он будет ловить вредных насекомых и никому не принесет ущерб.

Ловить крота не так уж просто, он очень шустрый и умеет двигаться одинаково хорошо как вперед, так и "задним ходом".

Ловушки

Покупные ловушки против кротов тоже можно применять, но нужно правильно их устанавливать. Выбираются те места, где есть постоянные ходы и где земля плотная и твердая.

"В рыхлую землю ловушку ставить нельзя, потому что крот ее либо поднимет, либо закопает глубоко".

Крот живет везде, исключение - песчаный грунт. Землю роет постоянно, а не только по ночам. Без еды больше трех часов не проживет.

За день зверек ест в полтора раза больше массы своего тела, поэтому всегда в поиске пищи. Также кроты очень сильно плодятся - два раза за сезон, по 8-10 детенышей за раз.

Еще один важный совет от специалиста: гонять кротов нужно одновременно всем соседям по даче, если животные у них водятся. Иначе борьба будет бесполезна.

И самое главное - запастись терпением, процесс изгнания зверька может занять время, но если соблюдать рекомендации и вести борьбу постоянно, то все получится.