Жизнь издевается: Валя Карнавал пожаловалась, что не может выкарабкаться из череды болезней

Валя Карнавал призналась в соцсетях, что уже устала болеть:

Просто отказываюсь так существовать, и это ненормально. За два месяца чего только не было, я практически на всех «аттракционах» покаталась.

Температура плюс 40 была, отравилась роллами, герпес вылез. А сейчас просто джекпот: вылез зуб мудрости, который толкает мне всю нижнюю челюсть!

Я не могу есть, я не могу спать. Врач говорит, что не могу выздороветь, так как зуб мудрости, когда лезет, сильно сажает иммунитет, - посетовала звезда.