Жизнь издевается: Валя Карнавал пожаловалась, что не может выкарабкаться из череды болезней
21-летняя певица рассказала своим подписчикам, что она отравилась роллами, у нее поднималась температура, а сейчас болит зуб мудрости.
Валя Карнавал призналась в соцсетях, что уже устала болеть:
Просто отказываюсь так существовать, и это ненормально. За два месяца чего только не было, я практически на всех «аттракционах» покаталась.
Температура плюс 40 была, отравилась роллами, герпес вылез. А сейчас просто джекпот: вылез зуб мудрости, который толкает мне всю нижнюю челюсть!
Я не могу есть, я не могу спать. Врач говорит, что не могу выздороветь, так как зуб мудрости, когда лезет, сильно сажает иммунитет, - посетовала звезда.
Валентина показала подписчикам свое фото с опухшей щекой. Случившееся сподвигло звезду на философские размышления о ценностях жизни, сообщает Рамблер.
Кажется, я на целую жизнь повзрослела. Каждый день квест: постоянно переживаю какую-нибудь боль. Жизнь надо мной издевается.
Ребята, если ничего у нас сейчас не болит – ни живот, ни голова, не температуры – значит, вы счастливый человек, просто наслаждайтесь, что ничего не болит, - резюмировала Валя.
Ранее звезда российской эстрады Лариса Долина пригласила Карнавал выступить дуэтом, тем самым положив конец их ссоре, случившейся в 2021 году.
Опубликовано: Светлана Гарусева