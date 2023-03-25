Жизнь издевается: Валя Карнавал пожаловалась, что не может выкарабкаться из череды болезней

20:17 2023-03-25

21-летняя певица рассказала своим подписчикам, что она отравилась роллами, у нее поднималась температура, а сейчас болит зуб мудрости.

Валя Карнавал призналась в соцсетях, что уже устала болеть:

Просто отказываюсь так существовать, и это ненормально. За два месяца чего только не было, я практически на всех «аттракционах» покаталась.

Температура плюс 40 была, отравилась роллами, герпес вылез. А сейчас просто джекпот: вылез зуб мудрости, который толкает мне всю нижнюю челюсть!

Я не могу есть, я не могу спать. Врач говорит, что не могу выздороветь, так как зуб мудрости, когда лезет, сильно сажает иммунитет, - посетовала звезда.

Валентина показала подписчикам свое фото с опухшей щекой. Случившееся сподвигло звезду на философские размышления о ценностях жизни, сообщает Рамблер.

Кажется, я на целую жизнь повзрослела. Каждый день квест: постоянно переживаю какую-нибудь боль. Жизнь надо мной издевается.

Ребята, если ничего у нас сейчас не болит – ни живот, ни голова, не температуры – значит, вы счастливый человек, просто наслаждайтесь, что ничего не болит, - резюмировала Валя.

Ранее звезда российской эстрады Лариса Долина пригласила Карнавал выступить дуэтом, тем самым положив конец их ссоре, случившейся в 2021 году. 