59-летняя Лолита выложила смелое видео в одном лифчике

Певица призвала посмотреть всех, как у нее свисают бока. И показала, как избавиться от недостатка: просто подтянуть штаны.

Лолита Милявская известна своими эпатажными выходками и прогрессивными взглядами на такие аспекты жизни, о которых многие даже заикнуться не могут.

К примеру, недавно звезда безо всяких околичностей заявила, чем секс в 20 лет отличается от секса в 60 лет, напоминает Супер.ру.

А теперь артистка сразила публику новым откровенным контентом. Милявская продемонстрировала, как она выглядит без одежды, фотошопа, фильтров и так далее.

По словам певицы, видео сделано утром: она зашла в ванную, и первое, что увидела, - несовершенство своей фигуры. Разумеется, звезда несколько лукавит: с фигурой у нее все отлично. Особенно, если учесть возраст: в ноябре она отметит 60-летие.

Тем не менее, Лолита посетовала, что очень недовольна своими боками. При этом певица показала, как их устранить: для этого она... просто подтянула штаны.

Метод на самом деле эффективный, к тому же быстрый и проверенный. Не исключено, что кто-нибудь да и воспользуется.