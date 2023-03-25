Путин предупредил об опасности, которую несут снаряды с ураном

Президент России Владимир Путин предупредил, что использование боеприпасов с урановым компонентом несет серьезную угрозу.

Российский лидер считает, что если Украина решится на использование таких снарядов, то пострадают простые жители страны, ведь это несет угрозу заражения местности, передает РИА Новости.

При этом Путин подчеркнул, что у РФ имеются средства, для того, чтобы дать ответ на такой шаг со стороны Киева.

Ранее заместитель главы британского оборонного ведомства Аннабель Голди сообщила, что Великобритания планирует поставить ВСУ противотанковые снаряды с обедненным ураном.