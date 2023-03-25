Путин: Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие летом этого года.

В интервью телеканалу «Россия 24» российский лидер пояснил, что до 1 июля на территории РБ будет завершено строительство специального хранилища для вооружения с ядерным компонентом.

Владимир Путин отметил, что на данный момент Беларусь уже получила комплекс «Искандер», способный нести ядерное оружие.

В ходе интервью президент России затронул тему поставки Западом боеприпасов с обедненным ураном Киеву.

Он подчеркнул, что Москва имеет средства, которыми ответит на этот шаг.