Путин: Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие
21:05 2023-03-25
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие летом этого года.
В интервью телеканалу «Россия 24» российский лидер пояснил, что до 1 июля на территории РБ будет завершено строительство специального хранилища для вооружения с ядерным компонентом.
Владимир Путин отметил, что на данный момент Беларусь уже получила комплекс «Искандер», способный нести ядерное оружие.
В ходе интервью президент России затронул тему поставки Западом боеприпасов с обедненным ураном Киеву.
Он подчеркнул, что Москва имеет средства, которыми ответит на этот шаг.
Опубликовано: Наталья Замечалова