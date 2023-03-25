РИА Новости: МИД РФ подготовил жесткий ответ на высылку российских дипломатов из Германии

По информации источника в Министерстве иностранных дел, Россия подготовила жесткий ответ на ситуацию с высылкой дипломатов РФ из ФРГ.

Как отметил в беседе с корреспондентом агентства РИА Новости источник в МИД РФ, у главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок «шпиономания».

Жесткий ответ, который готовит Москва, ей понравится», - уточнили в российском МИД.

По информации немецких СМИ, Германия собирается выслать из страны около 30-ти дипломатов РФ, имеющих аккредитацию в ФРГ, из-за подозрения в вербовке немецких информаторов.