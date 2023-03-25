Рогов: сорвано наступление украинских войск в районе Орехова
21:58 2023-03-25
По словам члена ГСА Владимира Рогова, возле Орехова в Запорожской области сорвано наступление ВСУ.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российским военным с помощью массированного удара по украинским позициям удалось сорвать наступление, которое намеревался предпринять противник.
Об этом Рогов сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Ранее он заявлял, что в ближайшие дни противник в районе города Орехов собирается прорвать линию фронта.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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23:26
Тарас Медведев
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