Польша получит от ЕС 2 млрд евро за переданное Украине оружие

Польша планирует получить от Евросоюза 2 млрд евро за поставленное Киеву вооружение и технику.

В интервью радио RMF FM польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что ЕС предъявлен счет на 2 млн евро, которые пойдут в польский бюджет.

По его словам, эти средства будут потрачены на закупку самого современного вооружения и техники.

Ранее по линии ЕС за помощь Украине в польский бюджет поступило всего около 200 млн евро, уточнил Моравецкий.