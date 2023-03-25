Польша получит от ЕС 2 млрд евро за переданное Украине оружие
22:20 2023-03-25
Польша планирует получить от Евросоюза 2 млрд евро за поставленное Киеву вооружение и технику.
В интервью радио RMF FM польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что ЕС предъявлен счет на 2 млн евро, которые пойдут в польский бюджет.
По его словам, эти средства будут потрачены на закупку самого современного вооружения и техники.
Ранее по линии ЕС за помощь Украине в польский бюджет поступило всего около 200 млн евро, уточнил Моравецкий.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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23:26
Тарас Медведев
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