Гондурас разорвал отношения с Тайванем, выполняя требования Китая

Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем, тем самым выполнив требование Китая, рассматривающего островную республику как часть своей национальной территории.

Правительство центральноамериканской страны признает правительство коммунистической Народной Республики Китая в качестве единственного законного представителя всего Китая, заявило в субботу министерство иностранных дел центральноамериканской страны.

Таким образом, Тайвань потерял еще одного дипломатического союзника на международной арене.

Правительство Тегусигальпы объявило об этом несколько дней назад. Гондурас стремится наладить экономические отношения с Китаем, который взамен требует разрыва отношений с Тайванем.

Пекин уже несколько лет активизирует свою кампанию по международной изоляции Тайваня. В мире всего 13 стран, которые дипломатически признали демократическую островную республику Тайвань, включая небольшие тихоокеанские государства, Карибские острова, некоторые страны Центральной Америки и Ватикан.