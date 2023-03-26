Байден проинформировал Конгресс об авиаударах США в Сирии

Президент США Джо Байден проинформировал парламент о недавних авиаударах США в Сирии после того, как там погиб американец в результате атаки беспилотника.

«Они (авиаудары) проводились таким образом, чтобы создать сдерживание, ограничить риск эскалации и избежать жертв среди гражданского населения», — написал Байден в письме Конгрессу, опубликованном в субботу (по местному времени).

Таким образом, атаки в пятницу были направлены на защиту «безопасности нашего персонала» и послужили сдерживающим фактором против атак на объекты США.

По данным Минобороны США, военный контрактник погиб в результате атаки беспилотника на военную базу в Сирии.

Затем американские военные нанесли авиаудары по целям союзников Корпуса стражей исламской революции.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, погибли 19 человек, в том числе проиранские ополченцы и сирийские правительственные войска.

Американские СМИ сообщили о новых атаках на военные объекты США на северо-востоке Сирии.

Иран осудил атаки США на военные объекты на северо-востоке Сирии. Обвинения Соединенных Штатов в адрес Ирана категорически отвергаются, заявил в субботу официальный представитель Госдепартамента Нассер Канаани.