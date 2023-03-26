Правительство Германии обвинило Россию в попытке ядерного запугивания

Заявление президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в соседней Беларуси было встречено критикой со стороны правительства Германии.

В министерстве иностранных дел ФРГ заявили «дальнейшей попытке ядерного запугивания» со стороны России.

«Сравнение президента Путина с ядерным участием НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией», - говорится в заявлении МИД ФРГ.

С точки зрения Кампании за отмену ядерного оружия (ICAN), размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к катастрофе.

Нобелевская организация в Женеве предупредила, что план российского президента Путина представляет собой «чрезвычайно опасную эскалацию». Это повышает вероятность применения такого оружия.

В организации напомнили, что Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) запрещает государствам допускать на свою территорию иностранное ядерное оружие.

Соглашение, принятое в 2017 году, на сегодняшний день подписали 92 страны. России и Беларуси среди них нет. Не согласились с договором и государства с базами ядерного оружия США: Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды и Турция.

Министерство обороны США следит за ситуацией. Пентагон заявил, что нет никаких причин менять свою политику в отношении ядерных вооружений, а также нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.