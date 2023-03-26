Комментаторы газеты Daily Mail отреагировали на слова британского генерала Ричарда Бэрронса, попросившего Владимира Путина предупредить о нападении на Великобританию за десять лет.

Накануне отставной британский генерал Ричард Бэрронс публично заявил, что национальные войска его государства находятся в столь плачевном состоянии, что Лондон сумеет отразить атаку со стороны России лишь в случае, если Владимир Путин предупредит о ней за десять лет. Интервью Бэрронса вышло на сайте новостного агентства Daily Mail

Читатели этого же информагентства принялись бурно комментировать высказывание Ричарда Бэрронса, сойдясь во мнении о том, что государственные СМИ Британии систематически дезинформируют собственное население, распространяя слухи об отсутствии оружейных запасов у России, однако позднее становится известно, что британские войска не в состоянии отразить теоритическое российское нападение.

Другие комментаторы интернет-газеты Daily Mail выразили уверенность в том, что вооружённые силы Великобритании не могут даже отследить и задержать военные корабли других стран в собственных национальных водах, не говоря уже об отражении полномасштабной агрессии со стороны армии другого государства.

В то же время регулярные юзеры портала DM согласились с тезисом о том, что уже порядка тридцати лет официальные правительственные лица Британии эксплуатируют в масс-медиа тему России, пытаясь выставить её ответственной за проблемы в собственной стране, которые не хотят решать местные чиновники.

Некоторые из пользующихся сайтом Daily Mail пришли к выводу, что Россия и Китай остались единственными в мире странами с рационально мыслящими лидерами, в то время как государства коллективного Запада заняты изобретением новых гендеров и подрывом традиционных семейных ценностей в угоду либеральной прослойке населения.