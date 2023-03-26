На женском чемпионате мира боксеры-мужчины выдавали себя за женщин
09:39 2023-03-26
По словам президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, ряд боксеров участвовали в соревнованиях под видом женщин.
На чемпионате мира по боксу в Нью-Дели состоялось заседание совета, на котором были рассмотрены организационные моменты.
Во время заседания встал вопрос о выявлении спортсменов, которые пытались принять участие в турнире, выдав себя за женщин.
Были проведены ДНК-тесты, которые доказали наличие у них ХY-хромосом. После этого их исключили из списка участников турнира, сообщил Кремлев в своем Телеграм-канале.
Опубликовано: Наталья Замечалова