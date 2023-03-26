Глава крымского парламента Владимир Константинов утверждает, что Одесса должна быть полностью подконтрольной РФ.

Днём 26 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов пообщался с российскими журналистами, заявив им, что считает целесообразным установление контроля над Одессой со стороны России. По мнению Константинова, Одесса может войти в состав Российской Федерации или стать нейтральной территорией, но она обязательно должна контролироваться администрацией Москвы.

Также Владимир Константинов выразил уверенность в необходимости продолжения полной демилитаризации украинских Вооружённых сил, поскольку накачка данного государства западным оружием является фактором, который угрожает национальной безопасности Российской Федерации.

При этом Константинов отметил, что страны коллективного Запада намеренно используют Украину в качестве инструмента по причинению максимального урона России, ввиду чего украинское государство не может существовать в нынешнем виде и должно быть избавлено от носителей радикальных идеологий, нередко переплетающимися с идеями националистической направленности.

По мнению Владимира Константинова, если войска России не завершат операцию по денацификации Украины, то агрессивно настроенная часть украинского населения будет постоянно пытаться вредить РФ, включая будущие поколения россиян.

Характерно, что ранее Константинов уже говорил о необходимости установления военного контроля Россией над Одесской областью, отмечая, что только после перехода Одессы в состав РФ жители крымского полуострова смогут чувствовать себя защищёнными и окажутся в полной безопасности.