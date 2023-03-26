Росстат: в России зафиксирована рекордная продолжительность жизни после спада

По данным Росстат, в 2022 году продолжительность жизни в России составила 72,76 года, что на 2,66 года выше, чем в 2021 году.

Как сообщает РБК, по предварительной информации, это максимальный показатель с начала 90-х годов.

Такая ситуация сложилась после спада во время пандемии коронавируса в течение 2-х лет. В 2020 году показатель снизился на 1,8 года, и еще на 1,4 года произошло падение в 2021 году.

Что касается уровня смертности, то в сравнении с 2019 годом в 2020-м он увеличился на 19%, а в 2021 – на 36%.

Этот показатель в 2022 году также улучшился, но все равно остался повышенным по сравнению с допандемийным периодом.