«Железное здание» в Нью-Йорке продано с аукциона за 190 миллионов долларов
Легенда Нью-Йорка «Железное здание» ушло с молотка за 190 миллионов долларов, что стало разрешением спора между его собственниками.
Всего на аукцион зарегистрировалось одиннадцать участников, многие из них представляли застройщиков Гарлика и Сильверстайна. В итоге победитель торгов назвался сотрудником взаимного фонда Джейкобом Гарликом.
«Для нас большая честь быть управляющими этого исторического здания, и сохранение его целостности будет нашей миссией на всю жизнь», — заявил Гарлик.
Популярная и узнаваемая по многим фильмам треугольная постройка Флэтайрон-билдинг имеет высоту в 90 метров. Конец строительных работ пришелся на 1902 год и в то время на пересечении Бродвея, 23-й улицы и Пятой авеню в центре Манхэттена оно было самым значимым.
Еще несколько лет назад издательство Macmillan Publishers арендовало 21 этаж здания, и с тех пор, как они съехали, оно пустовало.
Судья принял решение назначить аукцион после того, как между пятью его владельцами возник спор о перспективе постройки.
Компании по недвижимости GFP Real Estate, Newmark, ABS Real Estate Partners и Sorgente Group на тот момент имели в собственности 75 процентов здания, а застройщик Натан Сильверстайн - 25 процентов.
Аукцион сделал накануне торгов много заявлений. «Если вы когда-нибудь хотели стать обладателем частички истории Нью-Йорка, — цитировало организаторов CNBC, — это ваш шанс».
Опубликовано: Тарас Медведев