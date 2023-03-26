«Железное здание» в Нью-Йорке продано с аукциона за 190 миллионов долларов

Легенда Нью-Йорка «Железное здание» ушло с молотка за 190 миллионов долларов, что стало разрешением спора между его собственниками.

Всего на аукцион зарегистрировалось одиннадцать участников, многие из них представляли застройщиков Гарлика и Сильверстайна. В итоге победитель торгов назвался сотрудником взаимного фонда Джейкобом Гарликом.

«Для нас большая честь быть управляющими этого исторического здания, и сохранение его целостности будет нашей миссией на всю жизнь», — заявил Гарлик.

Популярная и узнаваемая по многим фильмам треугольная постройка Флэтайрон-билдинг имеет высоту в 90 метров. Конец строительных работ пришелся на 1902 год и в то время на пересечении Бродвея, 23-й улицы и Пятой авеню в центре Манхэттена оно было самым значимым.

Еще несколько лет назад издательство Macmillan Publishers арендовало 21 этаж здания, и с тех пор, как они съехали, оно пустовало.

Судья принял решение назначить аукцион после того, как между пятью его владельцами возник спор о перспективе постройки.

Компании по недвижимости GFP Real Estate, Newmark, ABS Real Estate Partners и Sorgente Group на тот момент имели в собственности 75 процентов здания, а застройщик Натан Сильверстайн - 25 процентов.

Аукцион сделал накануне торгов много заявлений. «Если вы когда-нибудь хотели стать обладателем частички истории Нью-Йорка, — цитировало организаторов CNBC, — это ваш шанс».