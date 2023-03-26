Издание Das Erste рассказало о причинах поездки Анналены Бербок в Северную Македонию и Грузию.

Днём воскресенья, 26 марта, журналисты информационного агентства Das Erste опубликовали статью, в которой утверждается, что состоявшаяся поездка главы Министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в Грузию и Северную Македонию был попыткой администрации Берлина ограничить влияние российского правительства на данные страны.

В газете напоминают, что Бербок выступила на пресс-конференции вместе с грузинским министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, где публично заявила, что Грузия должна стать равноправной частью Европейского Союза, тем самым указав на недопустимость сближения Тбилиси и России.

Вместе с тем в Das Erste пишут, что приостановка процедуры принятия Грузии и Северной Македонии в состав Евросоюза наглядно доказывает, что Российская Федерация до сих пор имеет обширное влияние на данные государства и может препятствовать любым планам Брюсселя в регионе.

Характерно, что ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что представители украинского истеблишмента желают, чтобы Грузия открыла второй антироссийский фронт, вступив в вооружённый конфликт с российскими войсками на стороне ВСУ.

По мнению Гарибашвили, правительство Грузии никогда не поддастся на призывы украинских провокаторов, поскольку грузинский народ хочет жить в мире, не желая воевать с РФ.