Анджелина Джоли закрутила роман с миллионером из семейства Ротшильдов

Актриса была замечена и сфотографирована папарацци с 44-летним экологом-активистом Дэвидом Майером де Ротшильдом.

Похоже, что звезда Голливуда наконец нашла себе достойного парня. Анджелину Джоли и Дэвида Майера де Ротшильда заметили прохожие и папарацци, когда пара шла в сторону ресторана и непринужденно беседовала, сообщает КП.

Актриса для ужина с богатым наследником нарядилась в длинное черное платье с глубокими вырезами и изящные туфли-лодочки на высоком каблуке.

Дэвид привлек к себе внимание общественности в 2010 году, когда путешествовал из Сан-Франциско в Сидней на катамаране Plastiki, который был построен из пластиковых бутылок. На постройку этого плавучего средства ушло 12500 пластиковых емкостей.

Миллионер таким образом пытался привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана. Отпрыск семьи богатых банкиров также борется с загрязнением атмосферы и вырубкой лесов.

Он в 2006 году был участником экспедиции в Арктику. Она длилась более 3 месяцев и была организована для того, чтобы привлечь внимание к таянию льдов Арктики из-за глобального потепления.

В 2007 году - отправился в леса Эквадора. Эта экспедиция должна была обратить внимание общественности на вырубку и загрязнение лесов при нефтедобыче. В данный момент Ротшильд работает над книгой о путешествии на Plastiki.

Дэвид родился и вырос в Лондоне. Миллионер не женат. Ранее он встречался с американской актрисой белорусского происхождения Кариной Дейко.

Экс-муж Анджелины Брэд Питт тоже счастлив в новых отношениях. Актер встречается с 30-летней возлюбленной Инес де Рамон. Их роман начался несколько месяцев назад.