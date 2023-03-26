Ученые из Швеции предлагают использовать запах пота для подавления тревожности

Шведские исследователи предполагают, что запах человеческого тела может сообщать о нашем эмоциональном состоянии — например, о счастье или тревоге — и даже вызывать аналогичные реакции у тех, кто его нюхает, сообщает ВВС в воскресенье, 26 марта.

Во время эксперимента исследователи отобрали запаховые следы пота из-под мышек участников эксперимента, которые смотрели напряженное или счастливое видео.

Эти запахи были представлены 48 женщинам, которые испытывали чувства тревоги. При этом им предложили пройти традиционную терапию.

Некоторым женщинам дали понюхать настоящий запах тела, а другим (контрольной группе) вместо этого дали чистый воздух.

Те, кто подвергался воздействию пота, по-видимому, лучше справились с терапией.

Ведущий исследователь Элиза Винья из Каролинского института в Стокгольме по итогам эксперимента отметила: «Потоотделение, когда кто-то был счастлив, имело тот же эффект, что и у кого-то, кто был напуган клипом из фильма. Таким образом, может быть что-то о человеческих химических сигналах в поту в целом, что влияет на реакцию и лечение.

Возможно, такой эффект имеет простое присутствие кого-то другого, но нам нужно это подтвердить. Фактически, это то, что мы сейчас тестируем в последующем исследовании».

Большая часть кожного пота не имеет запаха. Но потовые железы в подмышечной впадине и в паху производят определенные соединения, вызывающие запах тела.

Бактерии на поверхности кожи и в близлежащих волосяных фолликулах расщепляют эти соединения, образуя другие, ответственные за запах.

Дункан Боак из благотворительной организации «Пятое чувство», целью которой является повышение осведомленности о расстройствах обоняния и вкуса, сказал: «Мы знаем, что существует тесная связь между нашим обонянием и нашим эмоциональным благополучием. Потеря способности чувствовать запах других людей, таких как ваш партнер и дети, может вызвать депрессию и чувство изоляции».

Тем самым ученые подтвердили важность обоняния для преодоления негативных психологических процессов. Они намерены продолжить это исследование.