У Валентины Талызиной отказали ноги, актриса ищет помощницу по хозяйству

Из-за проблем со здоровьем звезда советского и российского кино и театра не справляется с бытовыми проблемами.

У народной артистки РСФСР Валентины Талызиной из-за полинейропатии отказали ноги, и звезда ищет помощницу по дому. Звезда советского и российского кино и театра болеет не первый год, но диагноз поставили относительно недавно.

В результате болезни у артистки отказывают ноги, она ходит с тростью, и на сцене иногда играет в инвалидном кресле, сообщает Рамблер.

По этой причине 88-летней Талызиной с домашним хозяйством все сложнее справляться, потому она решила нанять помощницу. Но, исходя из опыта знакомой, которую обокрала сиделка, актриса проводит строгий отбор кандидаток, отмечает 5 Канал.

Мне не надо воровок. Надо паспорт брать. Смотреть, где человек жил, где прописан, кем работал. Все распотрошить. Мне нужна честная, чистая, немногословная помощница, — объясняет Талызина.

Несмотря на то, что есть проблемы со здоровьем, актриса планирует работать и смотрит на все с оптимизмом. Ноги у нее отказали после поездки в Китай трехлетней давности.

Я пережила большой стресс: неправильно оформили билеты, я опоздала на свой рейс. В результате дорога в Москву получилась очень долгой и тяжелой, я летела с пересадкой. Только в воздухе провела около десяти часов, и это небезопасно для здоровья. Но домой, хотя и прихрамывала, вернулась на своих ногах, - рассказала она.

После обращения к врачу актрисе назначили неверное лечение - лечили не неврологические проблемы, а сосуды.