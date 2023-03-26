Трамп: главной угрозой США стали американские чиновники, а не Россия или Китай
12:16 2023-03-26
По словам бывшего президента США Дональда Трампа, стана сейчас переживает сложную ситуацию.
Трамп заявил, что американские силовые структуры превратились в политический инструмент, усугубились проблемы в системе голосования и безопасности границ.
По его мнению, США превратились в банановую республику.
«Это наша страна, и мы этого не потерпим», -сказал Трамп.
Он выразил мнение, что главная угроза сейчас для США – это чиновники высшего ранга, а не Китай и не Россия.
Опубликовано: Наталья Замечалова