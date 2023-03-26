Welt: МИД ФРГ считает попыткой запугивания решение РФ разместить в Беларуси ядерное оружие

В МИД Германии расценили решение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси как попытку запугивания.

Немецкий МИД считает, что этот шаг может обернуться ядерным запугиванием в будущем, пишет издание Welt.

В статье говорится, что параллели с НАТО, которые привел президент Путин, анонсируя размещение тактического ядерного оружия в Беларуси, не может оправдать такой шаг.

МИД ФРГ также напомнил, что Республика Беларусь на международном уровне отказалась от оружия массового поражения и обязана быть свободной от него.