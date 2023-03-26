Звезда ленты «Раба любви» Михаил Чигарёв спился и стал бомжом
После смерти дочери 78-летний актер потерял волю к жизни и остался без средств к существованию.
В советское время у актера фильма «Лето рядового Дедова» было множество поклонников и особенно поклонниц. Но с тех пор он изменился до неузнаваемости. В кино больше не снимается, в театре не играет, и вообще живет в селе Никитская Слобода в 145 километрах от Москвы, сообщает Космополитен.
У Михаила Чигарёва нету даже дома: артист проживает в деревянной пристройке, площадь которой 10 квадратных метров. Жители села пытаются поддерживать кумира, а он всю пенсию расходует на алкоголь и не намерен бросать пить.
Коллеги и журналисты предлагали звезде пройти курс лечения.
Я подумаю и вам позвоню, — ответил Михаил Михайлович на это предложение.
Как уточняет издание, Чигарёв запил после трагической смерти своей единственной дочери: Наталье на момент ухода было 20 лет.
Актер фильма "Раба любви" после этого кардинально изменился. Он стал искать утешение в алкоголе, а деньги тратил на ставки на скачках. Михаил Чигарёв в итоге остался без квартиры в престижном районе Москвы, а затем продал и дом в селе Никитская слобода.
Артист в недавнем прошлом снимался в сериале "Ранетки", там он сыграл дедушку главной героини. Роль помогла Михаилу Михайловичу расплатиться с долгами, однако тягу к алкоголю актер не победил.
Директор Гильдии актеров РФ Валерия Гущина рассказала НТВ, что вылечить Михаила Чигарёва без его желания невозможно. Все средства он все равно будет тратить на алкоголь.
Опубликовано: Светлана Гарусева