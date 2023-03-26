Пять самых лучших яблонь белорусской селекции, рекомендованных Институтом плодоводства

Директор Института плодоводства НАН Беларуси Анатолий Криворот назвал пятерку популярных плодовых деревьев с самыми вкусными плодами.

Рейтинг составлен из сортов, выведенных белорусскими селекционерами. Саженцы этих растений доступны в садоводческих магазинах страны.

Институт плодоводства появился в 1926 году и с тех пор ученые вывели свыше 200 районированных сортов плодовых садовых культур.

Предложенные сорта не боятся суровых зим с ветрами, не портят вкусовых свойств даже при холодном лете и устойчивы к такой яблоневой напасти, как парша.

Анатолий Криворот назвал яблоки, которые нравятся среднестатистическим белорусам: это крупные округлые плоды красных оттенков, сладкие с легкой кислинкой.

При этом специалист отметил, что крупные яблоки ошибочно считать лучшими.

Ведь количество биологически активных веществ в любом плоде примерно одинаково, а значит, в небольшом или среднем яблоке их концентрация выше.

Лучшие сорта, по мнению эксперта

Алеся

Хорошо подходит для долгого хранения. Сорт позднезимний, который легко перенесет зиму и долежит до мая. Яблоки будут крупные - около 150 г. На вкус - кисло-сладкие, дают выраженный аромат, очень сочные.

Весялина

Отличается высокой зимостойкостью, хранить плоды можно до 165 дней. Этот сорт снимают с яблонь перед самой зимой, потом дают полежать несколько месяцев, чтобы плоды дозрели - тогда они вкуснее. Вкус с ощутимой кислинкой, окрас красный.

Сябрына

Сорт, который быстро начинает давать плоды. Саженец уже ко второму году порадует крупными сочными яблоками. Окрашены плоды в малиновые оттенки. Очень сладкие с легким кисловатым привкусом. Яблоня устойчива к зимним холодам и болезням.

Белорусское сладкое

Дерево дает плоды зеленого цвета с красными боками, на вкус - сочные, нежно-сладкие. Сорт скороплодный - рано начинает плодоносить, не боится сильных морозов, не подвержен парше.

Имант

Тоже скороплодный экземпляр, устойчив к морозным погодам, созревает к зиме. Дерево дает очень много плодов, в течение одного сезона можно собрать с него около 25 кг яблок.