Алена Водонаева оскорбила некрасивых людей

Модель выложила в своих соцсетях фото жены Цукерберга с новорожденным младенцем, заявив, что такие снимки вызывают у нее тошноту.

Алена Водонаева не впервые удивляет подписчиков своими грубыми высказываниями.

Участница «Дома-2» не так давно призналась, что не хочет заходить в лифт с людьми, имеющими лишний вес, - пишет Рамблер со ссылкой на Тeleprogramma.pro.

А теперь модель выложила фото жены Марка Цукерберга, которая держит на руках новорожденную малышку. У телеведущей снимок вызвал «тошноту».

«Может, что-то не так со мной, но меня не умиляют такие фото вообще. Первое, о чем думаю с чувством тошноты - о сексе двух некрасивых людей, которые размножаются, - написала Алена.

Ранее Водонаева в Telegram-канале написала, что ее захейтили после того, как он раскритиковала внешность Шакиры.