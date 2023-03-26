ООН: Великобритания нарушит международное право с новым законом о предоставлении убежища

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) критикует планируемый британский закон о предоставлении убежища как нарушение международного права.

«Это противоречит обязательствам Великобритании по Международной конвенции о беженцах», — заявила в воскресенье Sky News представитель УВКБ ООН в Великобритании Вики Теннант.

«Мы очень обеспокоены тем, что это создаст глобальный прецедент и (...) фактически аннулирует право на убежище в Великобритании почти для всех беженцев». обрабатывается быстро может.

Парламент в Лондоне снова обсудит закон о предоставлении убежища в этот понедельник. Он предусматривает задержание всех нежелательных лиц, въезжающих в Великобританию, независимо от их происхождения, на срок до месяца.

Затем их депортируют на родину или, если это слишком опасно, в Руанду или другую страну. У них следует лишить права ходатайствовать о предоставлении убежища.

При бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне Великобритания подписала спорное соглашение с восточноафриканской Руандой о доставке туда просителей убежища. Это должно отпугнуть людей от пересечения Ла-Манша.